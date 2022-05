Pärnu kossutüdrukud said Eesti meistrivõistlustel kaela hõbemedalid

Pärnu peatreener Katrin Kallit tõdes mängu järel intervjuus, et finaalikoht tuli väga raskelt.

“Ma ei oodanud seda, see oli väike üllatus – tahtejõuga võitsime. Vastastel sai üks võtmemängija kolm-neli nädalat tagasi meiega mängus vigastada ja ta ei realiseerinud oma potentsiaali ära. Ilmselt oli ta treenimata ja tema panus jäi väiksemaks,” arvas Kallit. “Ideaalsest mängust oli asi kaugel. Meil on tegelikult õiget vanust mängimas vaid kolm tüdrukut, eks nemad on kandvad jõud. Nooremad peavad omalt poolt abistama.”