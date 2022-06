Pärnu tänavate äärde ilmusid rääkivad prügikastid

WasteMate-nimelised prügikastid asuvad Supeluse ja Karusselli tänava nurgal, Martensi väljakul, Jaansoni raja ääres ja rannas laste mänguväljaku juures.

Pärnu linnavalitsus selgitas pressiteate vahendusel, et innovaatilistel prügikastidel on tugev metallkorpus, mille sees on tavaline ratastel plastkonteiner. Sinna monteeritud prügipress surub jäätmed kokku ja tänu sellele mahub kasti kuni kaheksa korda rohkem jäätmeid kui harilikult.

Mahuline kokkuhoid annab mitmes mõttes ökonoomse tulemuse: vähenevad kasti tühjenemissagedus ja jäätmeveokulu ning see annab omakorda panuse CO2-emissiooni vähendamisse, kuna tühjendussõite tuleb teha harvem.

Prügikastide täitumust saab jälgida CleanCityManageri veebiplatvormi kaudu. Omanikule saabub märguanne, kui kasti päikesepaneelidel töötav aku hakkab tühjenema või on kast täis saanud.

Kui visata oma tühi kohvitops või krõpsupakk kasti, tänab prügikast inimest selle eest sulaselges eesti keeles. Pikemat vestlust ei saa rääkiva prügikastiga siiski arendada.

Prügikastid on pealt kinnised ja kastide korpus on tugeva konstruktsiooniga. Tänu sellele on jäätmekogujad kahjustuste ja vandalismi eest kindlalt kaitstud.

Supeluse tänava ettevõtja Ergo Sartakovi kogemuse põhjal on linnakodanikud ja külalised uudsed prügikastid hästi vastu võtnud.

“Kuna kastid on kinnised – täiteluuk avaneb jalavajutusega –, on selline jäätmete kogumise lahendus igati keskkonnasõbralik. Kui muidu on suvel olnud murekohaks ülekuhjatud prügikastid, kust linnud jäätisepaberid laiali veavad, siis nüüd on võimalik seda probleemi vältida,” ütles Sartakov.

Innovaatilisi prügikaste katsetati Pärnu linnaruumis tänavu jaanuaris. Talvine testimisperiood näitas, et inimesed oskavad nutikaid prügikaste kasutada ja tänu kastide sisse monteeritud prügipressidele mahutasid need märksa rohkem jäätmeid kui tavaliselt.