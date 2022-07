Tartu vanahärra kolib igal aastal kaheks kuuks Pärnumaale metsa alla

Kassapidaja Kai Märjamägi sõnade järgi on tänavu Lemme taasleidnud sakslased. Palju on lätlasi. Üllatuslikult käivad seal telkimas isegi poolakad. Veel on suve jooksul läbi käinud itaallased, portugallased, tšehhid. Valdavalt on puhkajad siiski Eestimaa oma inimesed.

Foto: Jüri Looring