Juhtkiri ⟩ Oleme kõik mõjutatud ja mõjukad

Oleme küsitlenud valla­volikogude liikmeid, otsinud tõde andmemahtudest, teinud toimetuses mõttetalguid. Sel korral püüdsime kaasata rahva häält. Ja kuigi ettepanekuid üleskutse peale laekus, jäi neid napiks.



Siiski oli meile saadetud kirjades nimetatud teenekaid inimesi, kes pole võõrad ei meile ega ilmselt lehe­lugejalegi. Aastaid toimetanud, pildis olnud aktiivsed ning maailma ja kodukoha asjadest huvitatud inimesed.



Rahvas arvab Läinud aasta lõpus ootasime lugejateltki ettepanekuid inimeste kohta, kes võiksid kuuluda Pärnumaa mõjukate edetabelisse. Enim nimetasid lugejad kohalikke poliitikuid. Poliitikud Toomas Kivimägi, Madis Koit, Lauri Luur, Andres Metsoja, Vahur Mäe Suunamudijad ja ettevõtjad Errit Kuldkepp, Tomas Legrant, Marten Palu

Teisalt on ilmselge, et 2022. aastal mõjutas meid enim idanaabri algatatud sõda Ukrainas. See puudutab ühel või teisel moel meist igaüht ja mitmel viisil. Sõjast on mõjutatud mõtted, tunded, jutud, teod. Viimaste sekka kuulub ka heategemine, aitamine, annetamine. Kui vaatate enda ümber, kui palju on neid, kes ei ole ukrainlasi ühel või teisel viisil aidanud? Pakume, et neid on vähemus. Enamik meist on panustanud. Olgu siis jupikest varjevõrku punudes, sõela-­supikulpi ära andes või kümme eurot annetades. See kõik loeb ja omab mõju.

Kas olete märganud Pärnu linnas valgustuspostide küljes lehvivaid Ukraina lipukesi? Ühest jõulusest leheloost selgus, et neilgi on oma reaalne mõju. Meile intervjuu andnud Ukraina pereisa tunnistas, et nad valisid Pärnu oma kodulinnaks just nende tõttu ja et need lipud tõstavad pere meeleolu siiani. Meer Romek Kosenkraniuse ja linnakujunduse spetsialisti Janno Poopuu tööülesannete seas ilmselt mitte tähtsaim, ennemini pisiasjade killast, kuid mõjutas päriselt kellegi elu.

Tulles käesolevasse hetke, siis on aeg tähelepanu teritada. Kellel ja millel me end mõjutada laseme? Kriitiline tuleb olla nii oma vaimse tervise pärast kui vältimaks valeinfot. Ees ootavad valimised ja siingi on vaja analüüsivõimet, kainet mõtlemist, on vaja kaaluda, millised lubadused on reaalselt täidetavad, millised aruteluteemad on tõstatatud vaid emotsioonide kütmiseks, millised on Eesti ees seisvad päris probleemid.