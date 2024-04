Eesti sõudenelik sai EMil kuuenda koha

Viimaks krooniti Euroopa meistriks Itaalia (6.03,93), kelle järel teenis hõbeda Šveits (+0,73) ja pronksi Poola (+1,40). Neljandana ületas lõpujoone Suurbritannia (+2,03), viiendana Rumeenia (+3,03) ja Eesti pidi leppima finaalis viimase ehk kuuenda kohaga (+5,53).



Endrekson rääkis pärast finaali Õhtulehele, et esimeses sõidus olid olud sellised, millistes on rohkem harjutatud.

“Esimene sõit oli allatuules – see tuleb meil vabamalt välja, tehniline koostöö ja liikumine on rohkem käpas. Finaalis vastutuules oli meil alguses tehnilisi probleeme paadi vabalt jooksma saamisega – vähemalt mina tundsin nii –, kuid 600–700 meetri peal läks sõit paremaks, proovisime rütmi muuta. Tulime sellega toime, vahe rohkem ei suurenenud ja tasapisi proovisime hakata teistele järgi minema,” jutustas 44aastane vanameister, kelle sõnutsi ei tulnud finaalisõit küll kõige parem, aga oluline oli see, et saadi aru, milles asi.

Endrekson nentis, et just esimene start annab Luzerni regatti silmas pidades head enesekindlust, sest nähti: kui on rahulikes oludes või allatuules sõit, on asjad kontrolli all.

“Kui lennukitel on kõige keerulisem osa õhkutõus ja maandumine ning õhus püsimine pole keeruline, siis meil on samamoodi: start ja finisiš on kõige ohtlikumad, millele tuleb tähelepanu pöörata. Rahuliku ilmaga tuleb see välja, kui on aga küljetuul või vastutuul, kus aerulabadele on surve suurem, on vaja rohkem vabadust leida,” selgitas Endrekson, kelle sõnutsi püütakse enne kolme nädala pärast toimuvat olümpiakvalifikatsiooni treeningutel tehnilist osavust parandada.