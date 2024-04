Paikuse avatud noortekeskus (PaNoKe) on vedanud maakondlikku bändide konkurssi eest 2019. aastast ning selle algatajad olid Raul Ilbi, Kait Kallau, Laura Kiviselg ja Marika Valter. Üks tänavuse konkursi korraldajaid Berit Eriste arvas, et see on bändide teket hoogustanud küll, mõnigi on juba mitu aastat tegutsenud-osalenud. Ei tehta enam ainult ühe projekti ansambleid, jäädakse ka püsivamalt kokku, mis ongi kõige olulisem. Ta tõi näiteks Are bändi Rahkammi, kes on osalenud konkursil esimesest korrast saati. Aastad on olnud erinevad, kord on osalejaid vähem, siis jälle rohkem.