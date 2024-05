Anneli Lepp avaldas, et sõel turismijuhi kohale oli päris tihe ja lõppvoorus tuli konkureerida kuue–seitsme tugeva kandidaadiga. “Meiega vestleldi ja arutleti tulevikuvisiooni üle. Arvan, et üks minu tugevaid külgi on pikaajaline kogemus selles valdkonnas. Teiseks olen juba kaks aastat EASis turismiturunduse juhina töötanud,” arutles Lepp.