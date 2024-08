Lastestata sõprade turniir tõi Pärnusse rekordarvu kossuveterane, teiste seas olümpiavõitja

"See mõõduvõtt on välja kasvanud tänavakorvpalli etappidest: kunagi võistles Pärnus 237 satsi ja linn pandi liiklusele kinni! Kahjuks neid enam ei pole, aga mõni inimene tahab sama asja edasi teha," on turniiri korraldaja Henn Koolmeister põhjendanud, miks igal aastal siiani kogunetakse. "Lastestaadionilt on tuule tiibadesse saanud terve põlvkond lahedaid inimesi. Seal on 70ndate Kalevi meeskondki treeninglaagrit pidanud. Mäletan siiani, kuidas papa-mammaga Lastekalt mööda jalutasin ning Aleksei Tammiste ja Jaak Salumets seal rähklesid. See on väga tähtis koht: mina käin seal kui kirikus."