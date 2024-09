Algab Eesti.ee mobiilirakenduse avalik testimine

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et riiklik mobiilirakendus viib riigi ja kodanike vahelise suhtluse täiesti uuele tasemele. "Eesti.ee mobiilirakendus on oluline samm riigi teenuste kättesaadavuse ja kasutusmugavuse parandamisel kõigile kasutajatele. Meil on hea meel kutsuda inimesi kaasa mõtlema ja üheskoos looma lahendusi, mis teevad meie igapäevaelu lihtsamaks ja mugavamaks," sõnas minister.

RIA riikliku mobiilirakenduse talitusejuhataja Greta Preast märkis, et testijana on võimalus esimesena rakendusega tutvuda ja anda väärtuslikku tagasisidet, mis aitab riigiäppi veel paremaks muuta. “Testimise käigus saavad kasutajad proovida riigiportaali teenuseid otse oma mobiilseadmest. See võimaldab meil koguda väärtuslikke andmeid rakenduse kasutuskogemuse ja funktsionaalsuse kohta, et tuvastada võimalikud kitsaskohad. Testijate tagasiside põhjal hindame kontseptsiooni rakendatavust ja teeme järeldused, parandamaks mobiilirakenduse kasutajamugavust. Meie eesmärk on pakkuda inimestele kiiret ja lihtsat ligipääsu riiklikele teenustele igal ajal ja igas kohas," rääkis Preast.

Eesti.ee mobiilirakendus on loodud selleks, et pakkuda kasutajatele mugavat ja lihtsat ligipääsu riiklikele teenustele nutiseadme kaudu olenemata asukohast või ajast. Valmiva äpi kaudu saab kodanik kasutada mugavalt nii uusi kui riigiportaali eesti.ee populaarsemaid e-teenuste plokke, näiteks: saada riiklikke ohuteavitusi, näha andmeid enda ja oma alaealiste laste kohta, teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemidest, vaadata maa-ameti kaardikihte, saada riikliku postkasti teavitusi ja kasutada andmejälgijat.

Prooviperioodi algul võetakse testijaks registreerunuga ühendust, et teavitada teda mobiilirakenduse testimisvõimalusest. Vanusevahemiku põhjal saab teha järeldusi mobiilirakenduse funktsionaalsuste kohta sõltuvalt testija vanusest. Testija isikuandmeid säilitatakse, kuni saavutatud on andmete kogumisega seotud eesmärk: testijate tagasiside põhjal on tehtud järeldused. Testijal on õigus oma andmetega tutvuda, samuti taotleda enda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist.

Fookusgrupi testimise viivad koostöös RIA meeskonnaga ellu minikonkursi võitnud Trinidad Wiseman OÜ, mis loob inimkeskseid süsteeme, milles on oluline roll tehnoloogial.

Eesti.ee mobiilirakendust turvatestiti kahes etapis: suve alguses ja lõpus. Selle käigus hinnati rakenduse andmekaitse- ja turvameetmeid, et tagada kasutajate andmete kaitse kõrgeim tase. Eesmärk oli tuvastada potentsiaalsed turvaaugud ja hinnata rakenduse vastupidavust eri turvaohtudele. Testimise käigus tehtud pisiettepanekud on RIA arendusmeeskond töösse võtnud ja viiakse ellu fookusgrupi testimise ajaks.