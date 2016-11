Hea mesi läheb tahkeks

Kui aga kristalliseerunud meele on tekkinud veel valged laigud, on ostjad mõnikord mesinikelt pärinud, ega see hallitus ole. “Ei ole, see on glükoos. Mida rohkem selliseid valgeid laike, seda rohkem glükoosi – see näitab mee häid omadusi,” selgitas Tori valla mesinik Vahur Talimaa. “Võhik põlgab sellise valgelaigulise mee ära, aga kogenud ostja just sellist otsibki.”

Kvaliteetne mesi peabki kristalliseeruma: mõni kiiremini, teine aeglasemalt. Tõsi, mõni mesi ei lähegi päris kõvaks: üks sellistest on eliitmeeks loetav kanarbikumesi. “Keera või värskelt vurritatud kanarbikumee purk kummuli, mesi välja ei voola ja niisugusena see püsib,” sõnas Talimaa.

Üldjuhul on metsataimedelt korjatud tumedad meed kauem pehmed, aga näiteks kevadine hele võilillemesi läheb väga tihkeks.

Suurpoed müüvad meepurke, mille sisu püsib aastaid vedel. See mesi on tõenäoliselt kuumutatud ja seega osa häid omadusi kaotanud. Mee vedelal kujul hoidmine ongi tootja eesmärk, sest mujal maailmas tahetakse just vedelat, eriti hea, kui seda annaks kannust pannkoogile kallata.

“Üks mu tuttavaist nägi Kanadas reklaami, kus mesi oli kõvasti alla hinnatud,” jutustas Talimaa. “Ta läks uurima ja selgus, et mesi hinnati alla, sest hakkas tahkeks minema. Inimesed sellist ei osta, tahavad ainult vedelat.”

Talimaa arvates on mõnel puhul kõva mesi väärtus omaette, näiteks pannkooke süües. “Panete kuuma koogi taldrikule, tõstate lusikaga kõva mee koogile, keerate koogi rulli, lööte kahvli sisse ja tõstate suu juurde, hammustate. Meetükk hakkab suhu jõudes koogi sees sulama, mõnus,” seletas ta. “Aga nüüd kujutage ette, kui võtate kuuma koogi, panete sellele vedelat mett ja hammustate: mesi voolab näole, sõrmedele, rõivastele ja taldrikule.”

Kristalliseerunud mee puudus on, et seda on raske purgist lusikaga kätte saada. Sellele probleemile lahendust otsides leiutasid soomlased võidemee, mis püsib pehme.

Talimaa rääkis, et võidemett pole kuumutatud ega sellesse midagi lisatud. “Kui mesinik näeb, et mesi hakkab kristalliseeruma, segab ta aeglaselt mikseriga mett, mee kristall hõõrdub peenemaks ega lähe kivikõvaks, jäädeski pehmesse, määritavasse olekusse,” kinnitas ta.

Võidemett kasutavad mesinikud meesegude valmistamisekski. Pehmele meele lisatakse näiteks ingverit, kaneeli, õietolmu, taruvaiku või marju.

Talimaad teevad mett muu hulgas äädikapuu viljadega. “Tuttav botaanik käis külas ja ütles, et meie õues kasvava äädikapuu viljad on söödavad ja väga rikkad C-vitamiini poolest,” jutustas mesinik. “Läksime ja proovisime: olidki mõnusalt hapukad ja nii sündiski segu idee.”

Mesila perenaine Ülle Talimaa kõneles, et kõik meesse segatavad lisandid peavad olema kuivad. “Kuivatate marjad ära, peenestate jahuks ja siis segate meesse. Kui teete kodus näiteks värskest ingverist meesegu, riivige ingver, segage mee sisse, suletud purki hoidke külmikus ja kasutage kiiresti ära,” õpetas perenaine.

Mett on kõige targem hoida pimedas ja jahedas. Kindlasti ei tohi lahtist purki panna niiskesse kohta. Õigesti hoides säilitab mesi oma omadused aastatuhandeid. “Egiptuse püramiidist leidsid arheoloogid 3000 aastat vanast anumast täiesti heas seisus mee,” teadis Talimaa.

Kui mesi on tahkunud ja soovite seda pehmeks saada, võib purki hoida näiteks nõrga küttega põrandal. Kui aga olete varunud suuremas koguses mett ja tahate seda hoida pikalt vedelana, tuleb mesi hoopis sügavkülmutada.

“Kui toote mee koju, valage pisematesse anumatesse ja pistke sügavkülma,” õpetas Ülle Talimaa. “Kui teate, et tahate homme hommikul vedelat mett kasutada, tõstke õhtul anumake sulama ja ongi hommikul määritav mesi võtta.”

Selline sulatatud mesi tuleb aga ruttu ära tarvitada, sest hakkab kiiresti kristalliseeruma.

Mee kasulikest omadustest on räägitud lõpmatult, kuid nii lihtsalt asjad ei käi, et asendate tees suhkru meega, ampsate kõrvale meeleiba ja toitutegi tervislikult.

Tervise arengu instituudi ekspert Tagli Pitsi tõdes, et ühtegi toitu ei saa klassifitseerida kahjulikuks või kasulikuks. “Mesi asetseb toidupüramiidi tipus koos suhkru, magusate ja soolaste näksidega,” sõnas ta. “Kõiki neid kokku tohiks täiskasvanud päevas süüa kuni neli, lapsed isegi vaid kaks portsjonit.”

Portsjon võrdub mee ja suhkru puhul kümne grammiga. “Üsna raske on anda mee koguseid grammides tee- või supilusikatäie kohta, sõltub, kas tegemist on vedela või tahke meega ja kui suure kuhjaga seda võtta õnnestub. Keskmiselt loetakse, et teelusikatäis mett kaalub umbes kümme ja supilusikatäis 30 grammi,” selgitas Pitsi.