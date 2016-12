Tellimata nett toob Tele2 klientidele üllatavaid arveid

Internetita kõnepaketti kasutav pärnakas Mati sai novembris tellimata päevapiletite tõttu 26 eurot suurema arve. Mehe pöördumise peale tühistas Tele2 osa arvest.

Tele2 kommunikatsioonijuht Egle Merbach seletas, et segaduse taga on oktoobris tehtud muudatus. “Oktoobrist on 4G-teenus avatud ka meie igakuist andmesidemahtu mittesisaldavates pakettides. Kõigis kõnepakettides, mis ei sisalda internetti, rakenduvad andmeside kasutamisel automaatsed päevapiletid,” selgitas ta.

Mati tunnistas, et päevapiletite lõik on lepingus, kuid ta pole soovinud internetti kasutada. “Küsimus on selles, kas niisugune punkt lepingus saab olla seaduslik. Ma ei tea ühtegi ettevõtet, mis müüks kaupa kliendile, kes seda ei soovi,” oli mees nördinud.

Merbach sõnas, et päevapiletite automaatne aktiveerimine on nende välja mõeldud lahendus, mis peaks Mati-suguseid kliente kaitsma. “Juba aastaid kasutatavate päevapiletite peaeesmärk on kaitsta kliente šokiarvete eest, mis tekivad siis, kui telefon siiski kasutab andmesidet, mistõttu kliendil tuleb iga tarbitud megabaidi eest maksta kõrget hinda. Päevapileti hind on kliendile nimelt madalam kui megabaidipõhine interneti hinnastamine,” rääkis firma esindaja.

Omaette lahendamist vajab küsimus, kuidas Mati telefon üldse internetti tarbis. Teadlikult mees seda ei teinud ja telefongi oli vastavalt seadistatud. “4G-võrgu avamise tõttu võisid osa klientide telefonid omaniku teadmata hakata kasutama internetti, mistõttu päevapiletid aktiveerusid. Tänapäeva nutiseadmed on loodud internetti tarbima ja mobiilioperaatoril pole paraku kuidagi võimalik kontrollida seadmete käitumist. Viimasena nimetatu oleneb seadme tootjast ja tema loodud telefoni tarkvarast,” vastas Merbach pärimisele.

Firma esindaja pakkus välja lahenduse inimestele, kelle telefon uuendab end ise vaikimisi üle 4G-interneti ega allu telefoni internetipiirangule. “Soovitame päevapiletite vältimiseks valida väikest internetimahtu sisaldav pakett või tellida meilt interneti kasutamise piirangu teenus,” lausus Merbach. Just viimasena mainitut pidas ta kõige kindlamaks, sest sellega saab telefoninumbrile piirangu kehtestada juba keskjaamas ja nii tagatakse, et telefon Tele2 võrgus mobiilse internetiga ühendust ei saa. Piirangu teenus maksab ligemale seitse eurot.

Juba operaatori vahetamise mõtteid mõlgutanud Matile pakkus Tele2 piirangu teenust tasuta, kuid see ei tundunud tema sõnutsi mõistlik. Kui Mati oleks pärast piirangu kehtestamist soovinud siiski mobiilset internetti kasutada, pidanuks ta maksma 6,90 eurot jälle interneti lahtikeeramise eest, ostma eurose päevapileti ja pärast tasuma jälle 6,90 eurot, et nett kinni keerataks. “Ei tule kõne allagi selline raha- ega ajakulu,” ütles Mati.