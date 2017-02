Vatla kool jääb esialgu alles

Vatla kooli sulgemine tuli päevakorda, kuna sealsete õpilaste arv on langenud alla kriitilise piiri. Valla arengukava järgi saab kool jätkata tegevust, kui seal õpib vähemalt 12 last. Praegu on seal õpilasi kümme.

Vatla kool on tegutsenud Vatla mõisas 1923. aastast. Nõukogude ajal püsis seal õpilaste arv stabiilselt 120 ringis.

2003. aastani tegutses kool üheksaklassilisena, seejärel jätkati kuue klassiga.

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisega tekib 5602 elanikuga haldusüksus Lääneranna vald, millega muutub Pärnu maakonnapiir.