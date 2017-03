Miks teeb politsei maantee ääres selfiesid?

Neiule tuli endalegi üllatusena, et temaga võttis Facebooki kaudu ühendust politseiametnik ja palus lisateavet. Infot teatajalt ei tulnud ja peagi kadus esialgne postitus sotsiaalmeediast. Politseijaoskonna juhi sõnutsi ei saa kindel olla, et kuritegu toime ei pandud, kuid politsei neiu jutule kinnitust ei leidnud.

Sinimeri ütles, et ilmselt leidub neid, kellele tuleb halva üllatusena, et nende rumala nalja või tähelepanu otsimise peale politsei reageeribki ja nii peab inimene olema valmis ütlusi andma. “Nii nagu avalikus kohas arvestame sellega, et me ei ole üksi, peame seda tegema internetiski,” seletas jaoskonna juht.

Kuulujuttudest kerkivad enamasti esile samalaadsed postitused. “Levinuim näide on info, et koolide läheduses meelitatakse lapsi autosse,” jutustas Sinimeri. “Mõnigi kord on selgunud, et tegemist on olnud fantaasiaga või on peetud vanema sõidukiga eakat härrasmeest, kes lapselapsi ootab, kommionuks.”

Sinimeri märkis, et politsei on kokku puutunud vähemalt ühe Pärnuga seotud libahoiatusega, mille autor ilmselt tahtiski inimesi traumeerida ja segadusse ajada.

Jaoskonna juht ütles, et teadet tuleb kontrollida igal juhul ja neil pole vahet, kustkaudu süüteoteade laekub. Menetluse alustamiseks politsei avaldust ei vaja. “Panen inimestele südamele, et kui postitada, võiks olla kindel, et juhtum on toime pandud, ja olete politseiga sellest rääkinud.”

Kuigi korrakaitsjad kasutavad Facebooki aktiivselt mujalgi maailmas, pole kõik riigid sellise praktikani jõudnud. Kord külastasid Pärnu politseinikke kadetid Saksamaalt, kellega koos tehtud pilti tahtis kohalik ametnik Facebookis jagada, kuid tuli välja, et Saksa politsei reeglid ei luba neil sotsiaalmeedias oma näoga figureerida.

Pärnu politseinikud pole nii konservatiivsed kui sakslased, olles kindlad, et Facebookist saab aina tähtsam tööriist, loomaks inimestega kontakti.

Euroopa politseiamet Europol märgib, et politsei kohalolu sotsiaalmeedias võib olla eriti hea ja hädavajalik viis kuritegusid ennetada, tuvastada ja inimesi informeerida.