Redus papagoi päästeoperatsioon vältas 17 tundi

Reedel kell 9.32 said päästjad teate, et Paikuse alevikus pääses lendu suur rääkiv papagoi. Lind oli puu otsas ja päästjad üritasid teda alla tuua nii redeliga kui teda puuri meelitades. Tund aega pusimist, kuid tulemust see ei andnud ja päästjad jätsid linnu puuri meelitamise pererahva hooleks.