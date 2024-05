Autoromude kogumiskampaania lükkub edasi

Kliimaministeeriumi kommunikatsiooninõunik Marion Leetmaa selgitas, et romukampaania algus viibib seoses algatust puudutavate kooskõlastustega. “Kindlasti ei jää kampaania ära, sest on oluline, et romud jõuaksid ametlike jäätmekäitlejateni ja romudest saaksid vabaneda needki, kes ise sõidukeid ära viia ei saa,” lausus ta. Kliimaministeerium teavitab uuest kampaania algusajast esimesel võimalusel.