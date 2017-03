Hobuse näljutamises süüdistatav eitab kuritegu

"Kui avalikkus on minu kaitsealuse juba süüdi tunnistanud ja tema mainet rikkunud, ei tähenda see seda, et ta süüdi on." - Teet Veer

Kriminaaluurimise käigus leiti, et Kärt-Katrin oli oma hobuse jätnud nälgima ja vajaliku ravita, mistõttu sai ta süüdistuse looma julmas kohtlemises. Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab naist looma suhtes lubamatu teo toimepanekus julmal viisil.

"Kui avalikkus on minu kaitsealuse juba süüdi tunnistanud ja tema mainet rikkunud, ei tähenda see seda, et ta süüdi on. Paragrahv ütleb "lubamatu tegu" ja "julmal viisil". Mina lähtun sellest ja leian, et siinkohal süüd ei ole," ütles Veer.

Seetõttu palus advokaat juba kriminaalmenetluse algatamise ajal menetlus lõpetada. "Otsisime lihtsamat lahendust, kuid prokurör polnud sellega nõus," nentis ta.

Istungil palus kaitsja võtta tõendite nimekirja ravimite arved, mis Veeru hinnangul peaksid tõestama, et Kärt-Katrin oli hobusele abi otsinud.

Loomakaitse liit sai Vändra vallas Viluvere külas nõrkenud kolmeaastasest ruunast teate mullu veebruaris.

Pärnu Postimees kirjutas mullu aprillis, et märtsis ei jõudnud nälginud loom enam omal jõul tõusta ja tuli püsti aidata tali abil. Hobuse tagumised jalad, kube ja kõhualune olid paistes, kehal lamatised ja ilmselt kukkumisest tingitud vigastused. Pärast ravi ja korrapärast toitmist hobune taastus.

Kohtupidamine üldmenetluse korras algab Pärnu maakohtus mais ja lõpeb juunis.

Karistusseadustik näeb looma julmas kohtlemises süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni aastase vangistuse.