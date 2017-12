Annetuskampaania vähekindlustatud perede heaks pikenes

Heategevusfondi Dharma ja Benu apteegi algatuse eesmärk on koguda Eesti abivajavate laste heaks tervisetooteid, mis peaksid olema igas koduapteegis. "Heategevusprojekti viime ellu koostöös maakondlike sotsiaaltöötajate ja Dharma tugiisikutega, kelle kaudu jõuame peredeni, kel napib raha, et osta laste tervise eest hoolitsemiseks vajalikke tooteid. Apteegikülastajate annetused toimetame aasta alguses abivajavate lasteni," rääkis Dharma juhatuse esimees Jüri Tamm.

Benu apteegi tegevjuhi Kaidi Keldi sõnutsi on jõulukuul jagunud heatahtlikke annetajaid igasse apteeki. "Oleme väga tänulikud kõikidele inimestele, kes on juba oma panuse koduapteekide täiendamiseks andnud. Annetusostude valik on väga lai, ulatudes pea 20 tootegrupini. Nende hulgas näiteks immuunsüsteemi parandavad vahendid, hambahooldusvahendid, haava- ja nahahooldustooted," rääkis Kelt.

"Iga väiksemgi annetus, olgu see kas või söetablettide leheke, on kitsikuses elavatele peredele väga oluline, sest uue aasta alguses komplekteerime kõikide inimeste toetustest korralikud koduapteegid. Apteegitooteid kogume 7. jaanuari õhtuni," lisas Kelt.

Selleks, et tooted mugavalt üles leida, on need märgistatud sedeliga "Tee head".