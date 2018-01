Siiri Erala: Vägivaldne alkohoolik või end haigeks töötanud mees ehk Miks me ei jõua kosmoseprogrammini?

Sotsiaalteadlane Raul Eamets ja ettevõtja Kristjan Järvan tutvustasid laupäevases Postimehes vast loodud kalkulaatorit Riigitulu.ee, mille sihiks teha puust ja punaseks rahaline väärtus, mida lapsed Eesti riigile toovad. Õilis. Minu laste väärtus on 2,4 miljonit eurot. Võrreldes seda summat oma materiaalse varaga (osake korterist, jalgratas, pensionifond), on selge, et lapsed on minu kullaterad. Aga emana teadsin seda niigi.

Eametsa ja Järvani järgi ei ole mul praegu asja neid ridu kirjutada. Ma peaksin olema kodus ja andma rinda oma kolmandale lapsele. Sest “on riigi otsestes (eelarve) huvides, et ema ei naaseks tööjõuturule enne kolmanda lapse sündi”. Põhjus, miks mul ei ole kolmandat last, jäägu meie pere ringi, kuid ütlen, käsi südamel, et oma riigi eelarvesse augu tekitamine või vastupidi, riigikassa täitmine ja isegi lastetoetuse suurus ei ole selleteemalises arutelus olnud aktuaalsed argumendid.

Lugupeetud meeste kirjatükist võib välja lugeda sedagi, et peaksin jätma oma vabatahtliku tegevuse naisorganisatsioonis BPW (Business and Professional Women), mis juba aastaid on üks palgalõhe ja soolise ebavõrdsuse kaotamise eestkõnelejaist Eestis, Euroopas ja maailmas. Võrdsema ühiskonna eest seismine takistavat sünnitada!

Klaaslagi, palgalõhe ja naiste karjääripiirid on nähtused, mis on tugevalt seotud emarolli kohta kujunenud stereotüüpidega. Palgalõhe puhul näitab statistika, et see hakkab kärisema pärast laste sündi. Palgaootuste uuringutest ilmneb, et naiste ootused töötasu suhtes kahanevad pärast laste sündi. Selgub hoopis, et emadus vähendab tööandja silmis naise väärtust ja naise enesehinnang langeb pärast sünnitamist. Kuidas saab seda teades olla lahendus naiste pikem tööturult eemalejäämine?