Pärnu lahel võetakse jää murdmiseks appi varualus

Pärnu lahe jääpiir asub 12 miili kaugusel Pärnu sadama muulidest, jää paksus lahel on 10–20 sentimeetrit ja see on osalt või tugevalt rüsistunud. "Kõik laevad nii ballastis kui lastis vajavad sellest piirkonnast läbitulekuks jäämurdja abi," teatas veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik. Tema sõnutsi on Pärnu lahel 18. jaanuarist töötanud veeteede ameti alus EVA-316, mis on jääd murdnud lausa 31 korral. "Küll aga tekkis laeval täna tehniline rike ja laev vajab ühe peamasina ülelaadimisturbiini vahetust, mis võib võtta aega nädala." Kuna EVA-316 praegu teenust osutada ei saa, hakkab jääd murdma varualus – vedurlaev Protector.