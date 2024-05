Koeraga jalutaja leidis pommi

Lõhkekehi on Valgerannast leitud eelnevatelgi aastatel. Enamasti on olnud tegemist Vene päritolu lõhkemata lennukipommidega.

Kuidas käituda, kui leiate lõhkekeha

Kui leiate lõhkekeha, ei tohi te seda puudutada ega kuhugi viia, leid tuleb märgistada ja teatada hädaabinumbril 112 selle täpne asukoht ning anda leiu kohta nii palju infot kui võimalik. Leiu märgistamiseks on eri viise. Variant on seda teha nutitelefoni abil: tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordinaate ja teha eemalt pilti, et edastada need häirekeskusele. Lõhkekehale tulevad esimesel võimalusel järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks või vajaduse korral tegutsevad sellega kohapeal. Kui võimalik, tuleks demineerijad ära oodata.

Andmed: Lääne-Eesti pommigrupp