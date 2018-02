“Klassikokkutulek 2” – “Jääajal” omadega pulmas ja matusel

Esilinastusel nimetasid suhte­korraldajad pulmade-matuste üht peategelast Ago Andersoni Pärnu popu­laarseimaks meheks. Vabalt võib praegu nii ollagi. Populaarsuse teema – mis filmis on hingel kustuval rokkstaaril Genka ehk Henry Kõrvitsa kehastuses – puudutab osatäitjaid sedavõrd, et mullusuvisel võtteperioodil kujunesid nende suurimateks fännideks oma lapsed: “Issi, millal sa koju tuled!?”. Ja see trend saab lisa.