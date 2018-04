Talvisel ahvenapüügi kontrollil avastati hulganisti rikkumisi  

"Selletalvised ahvenasaagid Pärnu lahel olid võrreldes varasemate aastatega märksa väiksemad, sest kala oli vähe ja see võis olla põhjus, miks kaalupiirangu rikkumisi ei tuvastatud," märkis keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Erik Parts.

Levinuimaks õigusrikkumiseks osutus püügiõiguse eest ettenähtud tasu maksmata jätt ja alamõõduliste kalade püük. "Kõiki alamõõdulise kala püügi juhtumeid ei õnnestunud tõenäoliselt tuvastada, sest Pärnu lahel järelevalvet teinud inspektorite sõnutsi esines üsna sageli juhtumeid, kus nende lähenedes hakkasid kalastajad püütud kalu jääaukudesse tagasi heitma. Võib arvata, et tegu oli alamõõduliste kaladega," selgitas Parts.

Küsimus on eeskätt talvises jääaluses harrastuspüügis, kus püütakse peamiselt ahvenat. Kuna Pärnu lahel ja Peipsi järvel on soodsate jääolude korral tuhandeid kalastajaid, kelle püütud ahvenakogused võivad olla märgatavalt suuremad kui isiklikuks tarbeks vaja läheb, oli intensiivsem kontroll just nendel veekogudel.