Euroopa hinnatuimad vutikarikad jõuavad suvepealinna

„Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames 15. augustil Tallinna toodud UEFA Superkarika mängu puhul on oluline, et suursündmus jõuaks võimalikult paljude Eesti inimesteni. Selleks on karikate ringreis ellu kutsutud,” selgitas Eesti jalgpalli liidu peasekretär Anne Rei.