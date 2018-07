Tõnu Endrekson jääb sõudmise EMilt eemale

“Pidades silmas tulevat MMi, oli see õige otsus. Põhirõhk läheb ikka sinna ja nii kiiresti kombineeritud kooslustest on see kõige parem ja kiirem lahendus,” vastas sõudekoondise peatreener Matti Killing küsimusele, miks Endrekson 3.–5. augustini Šotimaal EMil ei sõua. “See annab Endreksonile parema võimaluse MMiks valmistuda.”