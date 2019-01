Selle nädala kõige loetumad lood: tormihoiatus, poeseina rammija Sindis, bussijaama pröökaja, EKRE liidri etteaste vähiühingus ja aastavahetuse melu

Pärnu bussijaamas turvatöötajat ja seal viibinud noori ähvardanud ja häälekalt roppusi pildunud 29aastane purjus mees hõikas muu hulgas, et on äsja vanglast vabanenud ega karda sinna tagasi minna. Julgus kulus marjaks ära, sest just vangimajja ta uut aastat vastu võtma läkski.

Aastal 1974 oli maailmas üks enim müüdud autosid Toyota Corolla. Tegelikult püsib see automark müügitabelite tipus tänini. Kangastelgede tootjana alustanud Jaapani firma on maailmale andnud peale ülipopulaarsete sõidukite tootmisfilosoofia, kus kesksel kohal asub ettevõtte ja selle protsesside pideva ja igapäevase täiustamise idee. Scanfili Pärnu tehas on oma rahvusvahelises kontsernis esimene, kus võeti kasutusele autotootjale nii palju edu toonud tõhusamad töötamise ja koostöö viisid.