Pärnu tehas pani Jaapani autotootja tarkused enda kasuks tööle

Toyotas armastatakse öelda, et probleemid on kalliskivid. Tegemist ei ole nii­sama, naljaviluks visatud kõlava tsitaadiga, vaid sealse filosoofia kohaselt usutakse, et ei edu ega õnnestumine, vaid just probleemid näitavad meile suunda soovituni. Seega, takistusi peab esinema, sest vastasel juhul on midagi väga valesti ja arengut ei tule.