Tragöödia Manija lähedal: aasta tagasi kaotas läbi jää vajunud kaubikus elu neli inimest

Kümmekonna sentimeetri paksune merejää purunes bussi raskuse all umbes poolel teel kuivale maale. Kolme ja poole meetri sügavusse vette vajunud väikebussi salongist pääsesid elusalt 51aastane naine ja 41aastane mees. Nad päästis see, et bussi katuselt jäi veepinnani umbes pool meetrit, nii et nad said jääkülmas vees katusel seista, kuni abi kohale jõudis.