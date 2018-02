Galerii ja videod: Munalaiu ja Manilaiu vahel vajus kaubik läbi jää, veest on välja toodud kolm surnukeha

"Nii ränkade tagajärgedega õnnetust jääl pole päästjate mäletamist mööda Eestis juhtunud," märkis Päästeameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala. "Päästeamet tuletab meelde, et veekogudel esineb alati piirkondi, kus jää on nõrgem. Näiteks seal, kus toimub talvine laevaliiklus ja lõhutakse jääd regulaarselt. Selliselt hoitakse laevatee jäävaba, kuid sellega kaasnevad praod. Jalgsi võib jääle minna, kui jää on terve, ühtlane ja sile ja selle paksus on vähemalt kümme sentimeetrit."

Maanteeamet palub meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik. "Kindlasti ei tohi jääle sõita kohtades, mis pole selleks mõeldud. Paneme kõikidele liiklejatele südamele, et avamata jääteel või vales kohase jääle sõites pannakse nii enda kui kaassõitjate elu ohtu," hoiatas maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla.