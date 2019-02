Algab uus autovõidusõidusari

Võidusõidust osavõtjate ülesanne on lihtne: näidata võistluspäeva jooksul oma parimat ringiaega, mida võrreldakse võitja väljaselgitamiseks ülejäänud osalejate aegadega. Hooaja lõpuks selgub ka iga klassi võitja üldarvestuses.

Osavõtjad jagatakse seitsmesse klassi vastavalt nende sõidukile, mida tohib kasutada mitu võistlejat. Et võidusõidu ajal rajal üksteist ei segataks, järjestatakse osavõtjad kvalifikatsioonisõidu tulemuste alusel.

Võidusõidu märkimisväärseim omadus on see, et kõrvuti lubatakse võistelda nii entusiastidel, kes armastavad tänavaautodega kiiresti sõita, kui kogenud autosportlastel, kelle sportautod võivad olla spetsiaalselt selleks mõõduvõtuks ehitatud.