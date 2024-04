Eesti sõudenelik pidi EMi medalisõidus leppima viimase kohaga

“Treeningud on läinud hästi: oleme plaani jälginud, tervis on kõigil korras ja uue paadigi oleme suhteliselt hästi liikuma saanud,” rääkis meeskonna üks staažikamaid liikmeid Allar Raja enne võistlust alaliidule ja lisas, et EM on sõudetiimile väga oluline mõõduvõtt. “Nüüd proovime end võistlusoludes kehtestada ja näeme, kuidas uue paadiga päriselt hakkama saame – kvalifikatsiooniregati eel pole parimat võimalust kui algav võistlus.”