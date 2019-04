Galerii: Lavassaare elanikud korraldasid rahumeelse streigi

Lavassaare kogukond ütles eile üheskoos, et ei toeta alevis geoloogilisi uuringuid, kaevanduse taasavamist ega laiendamist. Külaselts korraldas pärastlõunal avaliku pikniku, kuhu kogunes ligikaudu 80 inimest. Aktiivsed elanikud juhtisid tähelepanu asjaolule, et eelmised lubadused seoses karjääriala korrastamisega on jäänud täitmata.