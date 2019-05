Nädala lõpuks kerkib õhusoe 24 kraadini

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1–7, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 1–7 kraadi, maapinnal kõigub termomeetrinäit kohati 0 ja –2 kraadi vahel. Päev kostitab päikesepaistega. Puhub põhiliselt ida- ja kirdetuul 1–7, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 15–20, rannikul kohati kuni 12 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1–7, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 4–9 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub peamiselt ida- ja kirdetuul 1–7, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on oodata 4–9 kraadi.