Olümpialootus pälvis haridusstipendiumi

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnutsi on EOK ja HTMi 16 aasta pikkune koostöö tippsportlaste haridusstipendiumi projektiga osutunud tõhusaks. “See projekt on üks EOK topeltkarjääri programmi komponentidest, mis soodustab sportlastel sportlaskarjääri ajal või pärast karjääri lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Palju on korduvtaotlejaid ehk meie sportlased hoolivad sellest, et lõpuni õppida ja kraad välja teenida,” ütles Inno.