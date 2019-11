Kui Sauga lennuväljale kukkusid teise ilmasõja pommid

Punakotkaste õhurünnakutes pommikildudest täksitud Eliisabeti kiriku sein. Kõrvalkrundil, kus praegu on kortermaja, hävines hoonestus täielikult. FOTO: Olaf Esna erakogu

Pärnu pommitamisest 1944. aastal on kirjutatud palju ja vaevalt et keegi pärast Pärnu Postimehe sellekohast uurimistööd võtab enam tõe pähe linnalegendi Inglise pommitajatest, mis laastasid suvepealinna õhust. Hoopis huvitavam on vaadelda õhulahinguid 1941. aasta Pärnu suvetaevas, seda enam, et pommirünnakud tõid kaasa ohvreid tsiviilelanike hulgas ja lõhkevaid mune poetasid siia nii Luftwaffe ässad kui Stalini punakotkad.