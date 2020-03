Olümpialootus Sõõrumaa ütlusest: Usun, et mu turi võib järgmisel aastal tugevam olla küll

Tellijale

Tokyo olümpiamängude korraldajad teatasid, et tänavu juuliks planeeritud suurüritus nihkub koroonaviirusest tingituna aasta võrra edasi.

Kui esiti võttis Karlson uudise vastu kahetiste tunnetega, leidis ta peagi, et otsus oli ainuõige. Esiteks: kuna olümpiale läheb üle 11 000 sportlase 206 riigist, kujutab see endast suurt ohtu atleetide tervisele. Teiseks on paljude Euroopa riikide sportlased halvas seisus, kuna nad ei saa valmistuda.