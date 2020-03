Kettagolfiradadel rikutakse eriolukorra reegleid, alaliidu president kutsub mängijaid mõistusele

Tellijale

Pärnu Postimees vaatles ­nädalavahetusel olukorda Valgerannas. Kui jalutajad pidasid üldjoontes kinni nõudest, mille kohaselt on üle kahe inimese kogunemised keelatud, siis kettagolfirajal võis mängimas näha nelja- kuni kaheksaliikmelisi gruppe. Sellekohaseid märkusi oli toimetusele tulnud varemgi.

Eesti discgolf’i liidu presidendi Rein Rotmeistri sõnutsi on probleem neile teada ja praegu käib alaliidus mõttetöö, kuidas inimestele üle korrata, et reegleid ei rikutaks. Plaan on kaasata siinseid tippe, kes tuletaksid meelde 2+2 reeglit ehk maksimaalselt kahekesi liikumist ja kaasinimestega kahemeetrise vahe hoidmist.