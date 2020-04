Terviseamet otsib Lavassaare–Pärnu bussiga sõitjaid

Seda, kui palju sõitjaid haigestunutega võis kontaktis olla, ei osanud terviseameti Lääne regiooni osakonna juhataja Kadri Juhkam öelda. Tema hinnangul oleneb see sellest, kuidas need inimesed ühissõidukis istusid. “Kui nad istusid nende inimeste läheduses, on nad tõenäolisemad kontaktsed kui teised, kes istusid tunduvalt kaugemal,” rääkis Juhkam.

Bussis olnuid otsitakse seetõttu, et terviseamet saaks uurida, kuidas neil läheb ja kas oleks vaja minna analüüsi tegema. Terviseametile on teada, et väga paljud selle bussiga hommikul tööle sõitjad käivad tööl Uus-Sauga ettevõtetes. Juhkam arvab, et kõiki inimesi ei suudeta üles leida, kui ei tulda ise ütlema, et istusin selles bussis.

Infot kogutakse ettevõtetelt ja haigestunud inimestelt.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistiku Avo Rahu sõnul on enamasti olnud tegu üsna rahvarohke bussiga.

Bussisõitjatel palub Juhkam terviseametiga ühendust võtta telefonil 5843 2378 ja jääda 14 päevaks koju, et jälgida oma tervislikku seisundit.

Bussiettevõtetega polnud terviseamet ühendust võtnud, kuna ei teata, mis ettevõtted seda liini teenindavad. Nad on teinud päringu kohalikule omavalitsusele. Pärnu Postimehe andmetel vedas märtsi lõpuni selles piirkonnas sõitjaid AS Hansa Bussiliinid ja 1. aprillist teeb seda AS Sebe.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistiku Avo Rahu sõnul on enamasti olnud tegu üsna rahvarohke bussiga. Eriolukorra tõttu on kindlasti sõitjate arv vähenenud. Täpset statistikat neil praegu pole, kuna bussijuhilt ei saa enam pileteid osta ja inimesed on Rahu jutu järgi valideerimisest loobunud.

Leidub neidki, kes ei pikenda kuupiletit. Rahu sõnutsi tuli ette sellinegi juhtum, kus sõitja soovis oma kuukaarti tagasi müüa.

Sebe Pärnu osakonnajuhatajalt Rein Laanemetsalt kommentaari küsides sattus ta segadusse. Laanemetsa ütlust mööda said nemad info koroonahaigusega sõitjast eile ja kirjas seisis, et nakatunuga sõit toimus eile hommikul. “Sellisel juhul me nägime eile tühja vaeva, sest me desinfitseerisime selle Lavassaare bussi üle, sest meile tuli eile see info,” lausus ta.

Laanemetsa sõnade kohaselt on neil koroonasse haigestunud üks bussijuht, kes tõenäoliselt sai selle viiruse mujalt, kuna viibis enne puhkusel. Rooli sai ta keerata kolm päeva ja pärast seda jäi ta haiguslehele. Temaga kokku puutunud Sebe töötajad on kodus.

Busse desinfitseeritakse osakonnajuhataja jutu järgi vaid siis, kui on juhtumeid. “Iga päev seda ei tehta, vaid pööratakse märgpuhastusel rohkem tähelepanu nendele piirkondadele, mida inimesed kõige enam katsuvad,” märkis Laanemets, lisades, et desovahendit napib.