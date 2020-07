Politsei kaasas avarii teinud autos olnud noorte tabamiseks lisajõude

“Täna hommikul veidi enne kella kaheksat sai politsei teate, et Pärnus Seedri tänava parklas riivas Audi Volvot. Audi juht lahkus õnnetuspaigast ja politseinikud asusid autot linnast otsima,” selgitas Pärnu politseijaoskonna välijuht Alvar Vill.

Mõne aja pärast sai politsei info, et avarii põhjustanud Audi võib seista Aisa tänaval. Politseinikud läksid infot kontrollima ja selgitasid välja, et tegemist on sellesama avarii põhjustanud sõidukiga.