Linnavalitsus ja terviseamet tegid nädalavahetuse suurürituste tõttu avalduse

Nädalavahetusel toimub Pänus palju vabaõhuüritusi, millest rahvarohkemad on Supeluse aastalaat ja gildipäevad koos nendega külgnevate üritustega. Ilm on ilus, Pärnusse on oodata palju külalisi nii Eestist kui välismaalt, mis tõstab viiruse leviku ohtu.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul tuleb meelelahutusasutuse külastamist põhjalikult kaaluda. „Esmalt on vaja veenduda selles, et enda enesetunne on hea ja puuduvad vähimadki rahvakeeles külmetushaigusele viitavad sümptomid,“ ütles Juhkam. „Kui ööklubi on rahvast tihedalt täis, ei tasu sinna minna, sest kui nakatute, võite te ohtu seada oma vanemad ja vanavanemad, samuti toob see kaasa liikumispiirangud kõigile nakatunuga kokkupuutes olnud inimestele. Kindlasti tuleb pidutsemisel hoida teistega turvalist vahemaad ja vältida lähikontakte võõraste inimestega.“

Juhkam märkis, et ööklubid on praegu kõige ohtlikum koht, kus viirus võib levida, sest seal käib palju noori, kes võivad nakkust edasi kanda.

Rahvarohked väliüritused Juhkami hinnangul nii ohtlikud pole, kuid nendelgi soovitas ta jälgida, kellega suheldakse ja distantsi hoida ja käsi desinfitseerida.

Tartumaal piirati tänasest alkoholimüüki toidu- ja meelelahutusasutustes alates kella 23st. Pärnus on öine alkoholimüük meelelahutusasutustes veel lubatud. Sellele vaatamata tasub nii enda kui teiste tervise huvides käituda vastutustundlikult, hoida distantsi, pesta hoolikalt käsi ja tõbisena koju jääda.

Ürituste korraldajad ja meelelahutusasutuste omanikud peavad tagama desifitseerimisvahendite olemasolu ja jälgima külastajate tihedust. Haigustunnusteta külastajatel, kes nakatumist pelgavad, tasub kanda maske, eriti kauplustes ja teistes siseruumides, mida nädalavahetusel külastatakse.

Viimase nädala jooksul on uusi haiguskoldeid tekkinud peamiselt Tartus ja Tartumaal ning nakkuse levimine sõltub eeskätt inimeste käitumisest. Pärnus on viimasel ajal tuvastatud kaks nakatunut, neist kõige värskem on seotud ööklubi külastamisega Tartus. Tuvastatud on ka 15 kontaktset, kelle nimed on terviseametile teada ja kelle eneseisolatsiooni kohustuse täitmist jälgitakse. Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjon on valmis vajadusel kiiresti kogunema ja vajadusel piiranguid seadma.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Juhkami sõnutsi on üks nakatunu eelmisel nädala lõpus tuvastatud Ukraina jalgpallur ja teine Tartus ööklubis käinud inimene. Terviseametile on teada 15 inimest, kes on nendega kokku puutunud.

Juhkami ütles, et Tartus ööklubis käinud inimene, kelle tuvastati viirus, ei olnud sel ajal, kui ta Taaralinna lõbustusasutust külastanud diagnoosi saanud, ehkki tal olid haigusnähud.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 961 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus kümme positiivset testi tulemust.