Piltuudis ⟩ Presidendi silme all mänginud Pärnu meistriliiga naiskond tunnistas tiitlikaitsja kindlat paremust

Naiskonna peatreener Kristina Bannikova tunnistas, et tegemist oli õpetliku mänguga. “Mitme mängija puudumise tõttu said mänguaega nooremad tüdrukud. Loodan, et mängijad said kogemuse, mida korrata ei soovi, ja teevad oma peas analüüsi ning läheme siit edasi tugevamana. Mõni kaotus õpetab rohkem kui võit!” lausus mängiv treener klubi vahendusel.