Oktoobri alguses kirjutas riigikogu liige Riina Sikkut Pärnu Postimehe arvamusküljel, et paljud töötavad inimesed pelgavad sügisese koroonaviiruse lainet just seetõttu, et erinevalt kevadest ei hüvita haigekassa enam kolme esimest haiguspäeva. Miinimumpalga teenijalt viib nädalane haigus 70 eurot. Sikkut tõdes, et mõni on tõbede puhul ülejäänutest võrdsem.