JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu võrkpalliklubi madistas Läti esitiimiga pea kaks ja pool tundi

Neljandas läks Pärnu 10:5 ja 15:10 ette, kuid lätlased ei jätnud taas jonni ja viigistasid seisu 21:21. Lõpus tegid pärnakad mitu lihtviga ja mängisid suure edu hoopis 23:25 kaotuseks.

Pärnakatel oli parem vastuvõtuprotsent (43 vs. 34), ent nigelam rünnak (38 vs. 48). Meie mehed lõid kümme pallinguässa, vastased viis. Blokk võideti 11:8. Küll eksisid pärnakad 18 servil, vastased 13-l.

Pärnu on tabelis jätkuvalt viies, aga konkurentidel on seljataga rohkem mänge. Jekabpils on kolmas. Homme mängivad pärnakad kodusaalis tabeli teise, Tartuga.