Tööd alustas Pärnu haigla patsientide nõukoda

Nõukoja esimees on Leesment, kelle sõnul ei piisa üksnes ravi kõrgest kvaliteedist. Esmalt antakse soovitusi, kuidas haigla uus veebileht kasutajasõbralikumaks muuta.

Pärnu haigla kvaliteediteenistuse juhataja Teel Orgse jutu järgi on ravila strateegiline eesmärk olla inimesekesksem. Sel põhjusel on patsiente kaasata ilmtingimata vajalik.

Orgse juhtis tähelepanu, et riigiti on patsientide esindajatel eri rollid, näiteks esindada patsientide arvamust kõikvõimalikes komisjonides. Mitmes riigis on kohustuslik patsiente kaasata ravijuhendite koostamisse.