Graafikud ⟩ Pärnumaale lisandus kolm nakatunut, kõik Läänerannast

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 80, kogu Eestis 74,6.

Nädala jooksul tuvastati Pärnumaal 24 nakatunut. Seda on 23 võrra vähem kui üle-eelmisel nädalal.

Eile vaktsineeriti 353 pärnumaalast. Siin kandis on vähemalt ühe süsti saanud 48,4 protsenti täiskasvanud elanikest. Vähemasti üks kaitsesüst on tehtud 33 995 inimesele, kuuri on lõpetanud 22 467.