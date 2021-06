Pärnumaale ei lisandunud nakatunuid

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 40,18 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 1,1.

Haiglaravil on hommikuse seisuga 42 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat ja kellest üle 60aastased on 29. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.