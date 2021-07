Piltuudis ⟩ Punases tornis avati linnarahvale üleelusuuruses lauamäng

Nüüd avaneb torni külastajatel võimalus end sellise mängu üleeelusuuruses laual nuppe liigutades proovile panna. “Tahtsime tuua torni hoovi natuke rõõmsat sagimist. Mis oleks selleks parem kui üks keskaegne lauamäng?” avaldas Punase torni juhataja Katrin Suu. “Mängunupud on piisavalt rasked, et nende liigutamine pakuks veidi füüsilist koormust.”

Kahele mõeldud strateegiline lauamäng pärineb veel varasemast ajast kui keskaeg: on teada, et seda mängiti juba Rooma impeeriumis, aga võimalik, et varemgi. Mäng on inglise keeles tuntud ka kui “Nine Men’s Morris”, “Mill”, “Mills”, “Merels”, “Merelles” ja “Merrills” ja “Ninepenny Marl”.