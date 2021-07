Üle poolteise aasta oleme elanud koos COVID-19 leviku takistamiseks seatud piirangutega. Kohati on need olnud rangemad, kohati aga leebemad. Kaks suve on olnud suhteliselt avatud ja oleme saanud nautida vabadust. Võrreldes möödunud suvega on aga tänavu üks suur erinevus. Kui mullu olime teadmatuses, kas ja millal järgmine laine meile tuleb ning pidime valmistuma oma tegevuse jätkamiseks koos piirangutega, siis nüüd on meil olemas lahendus – vaktsineerimine.

Igal täiskasvanul ja noorel on võimalus õlg alla panna ning lasta end vaktsineerida. Nii saame kõik aidata kaasa sellele, et meie lapsed ei peaks järgmist kooliaastat alustama koduõppel arvutiekraani vahendusel, et me saaks muretult külastada oma lähedasi, et meie hotellid poleks tondilossid, et meie armsates toidukohtades saaks koos sõpradega aega veeta, et meelelahutajad saaks meie tuju suurtes saalides heaks teha ja võiksime igal hommikul minna tööle, muretsemata piirangute karmistumise pärast.