Graafikud ⟩ Ööpäevaga lisandus poolsada nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumusnäit 100 000 inimese kohta kerkis Pärnumaal 508ni. Viimati nägime maakonnas sellist näitajat 4. aprillil (507). Riigi keskmine näit on 489.

Pärnu haiglas 14 ravil olevast COVID-19-patsiendist üks on intensiivravis kunstlikul hingamisel. Haigetest 11 ehk 79 protsenti on ei ole vaktsineerimiskuuri läbinud. Eile sai kolm koroonapatsienti koju. Noorim haige on 21- ja eakaim 88aastane. Tosin Pärnu haigla COVID-patsienti on pärnumaalased, kaks elavad mujal.

Uutest nakatunutest 26 elab Pärnus, neist 18 on keskuslinna ja kaheksa osavaldade sissekirjutusega. Kaheksa uut nakatunut lisandus Tori valda, seitse Häädemeestele ja kuus Saardesse. Kaks viirusekandjat elab Põhja-Pärnumaal ja üks Kihnus.

Eile tehti maakonnas 168 vaktsiinisüsti. Vähemalt ühe doosi on siinmail saanud 62,3 protsenti täiskasvanud rahvastikust. Eestis on esimese doosi saanud 66,3 protsenti üle 18aastastest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 58,5 protsendil täisealistest pärnumaalastest.

Eestis on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil 149 inimest, kroonviirusega nakatunuid on haiglates 175, kellest vaktsineerimata on 126 ehk 72 protsenti.

Eile suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 77- ja 99aastane naine.