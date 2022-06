Pärnus vaeti Kaitseliidu tulevikku

“Maakaitsel on palju laiemad ülesanded kui ainult, relv käes, sõda pidada, vaid me peame ka lahendama kogukondlikke probleeme ja toetama kohalikke omavalitsusi ja elanikke, sest Eesti riik peab sõja korral edasi toimima,” ütles oma ettekandes Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Lisades, et niisama oluline on kogukonna toetus maakaitsele, kuna see võimaldab võitlejatel sõdida.