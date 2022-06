Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam sõnas, et lääne regioonis on PCR-testimiste järgi möödunud nädalal nakatumine tõusnud 32 protsenti. “Arvestades Pärnumaal ja Saaremaal registreeritud nakatumise tõusu ja turistide suurt hulka mõlemas maakonnas, võib järeldada, et inimeste liikumine on aidanud kaasa nakkuse levikule lääne regioonis,” lausus ta.